По факту обрушения СКК в Петербурге, где погиб рабочий, возбуждено уголовное дело. Как сообщил ТАСС источник в следственных органах, оно расследуется по статье о нарушении правил безопасности.
2020-02-01T21:00:00+03:00
2020-02-01T21:01:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:00, 01 февраля 2020
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