Московское «Динамо» со счетом 4:0 обыграло столичный «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Символическое вбрасывание перед матчем на «ЦСКА-Арене"произвели новый посол США в России Джон Салливан, а также олимпийские чемпионы в составе сборной СССР Александр Якушев и Вячеслав Фетисов. Салливан рассказал журналистам, что на протяжении многих десятилетий был большим поклонником советского и российского хоккея.
2020-02-01T20:32:00+03:00
2020-02-01T20:35:51+03:00
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20:32, 01 февраля 2020
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