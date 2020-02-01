Московское «Динамо» со счетом 4:0 обыграло столичный «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Символическое вбрасывание перед матчем на «ЦСКА-Арене"произвели новый посол США в России Джон Салливан, а также олимпийские чемпионы в составе сборной СССР Александр Якушев и Вячеслав Фетисов. Салливан рассказал журналистам, что на протяжении многих десятилетий был большим поклонником советского и российского хоккея.