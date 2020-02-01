В Перми в больницу привезли группу детей, которые после купания в бассейне одной из саун поувствовали себя плохо. Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, на место ЧП приехали шесть бригад «скорой помощи». По сведениям «Интерфакса», после «контакта с водой» на недомогание пожаловались 12 человек, в том числе семеро детей. Шесть из них госпитализировали. Сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное.
2020-02-01T20:30:00+03:00
2020-02-01T20:34:24+03:00
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20:30, 01 февраля 2020
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