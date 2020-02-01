Распоряжением правительства МИДу России поручено временно приостановить оформление и выдачу рабочих виз гражданам Китая. Эта мера связана с распространением короновируса в этой стране. Правительство России также временно приостановило безвизовые туристические поездки в КНР.
2020-02-01T20:30:00+03:00
2020-02-01T20:33:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:30, 01 февраля 2020
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