Лига арабских государств поддержала позицию Палестины по «сделке века»

Ранее палестинский лидер Махмуд Аббас обявил о полном разрыве отношений с Иерусалимом и Вашингтоном из-за предложенного Трампом договора.

«Я направил два послания – Биньямину Нетаньяху и главе ЦРУ, что с Израилем и США впредь не будет никаких отношений, включая взаимодействие в области безопасности. Я делаю это в свете их неприятия подписанных ранее соглашений и норм международного права. Израильтяне должны нести ответственность как оккупирующая держава».

11 февраля Махмуд Аббас намерен представить Совбезу ООН альтернативу мирному плану США.