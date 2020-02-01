В Москве прошел учредительный съезд партии «За правду»

Ее председателем избран писатель Захар Прилепин. Среди членов партии актеры Стивен Сигал, Иван Охлобыстин, музыканты Вадим Самойлов, Юлия Чичерина и Александр Ф. Скляр. Первыми зампредами партии избраны член Совета Федерации Александр Бабаков и бывший советник главы самопровозглашенной ДНР Александр Казаков. Партия «За правду» создана на основе одноименного движения, которое, по словам Прилепина? противопоставляет себя либерализму и пропагандирует консервативные ценности.
2020-02-01T20:02:00+03:00
2020-02-01T20:06:15+03:00
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20:02, 01 февраля 2020
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