В Москве прошел учредительный съезд партии «За правду»

Ее председателем избран писатель Захар Прилепин. Среди членов партии актеры Стивен Сигал, Иван Охлобыстин, музыканты Вадим Самойлов, Юлия Чичерина и Александр Ф. Скляр. Первыми зампредами партии избраны член Совета Федерации Александр Бабаков и бывший советник главы самопровозглашенной ДНР Александр Казаков. Партия «За правду» создана на основе одноименного движения, которое, по словам Прилепина? противопоставляет себя либерализму и пропагандирует консервативные ценности.