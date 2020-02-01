Патриарх Кирилл предложил включить в Конституцию упоминание о Боге

По словам предстоятеля, «если в гимне есть фраза «Богом хранимая родная земля», почему об этом не может быть сказано в Основном законе? По его словам, вера в Бога формирует нравственность и поэтому она должна быть отражена в Основном законе, — цитирует Кирилла в своем Телеграм-канале глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
2020-02-01T20:01:00+03:00
2020-02-01T20:04:03+03:00
https://echo.msk.ru/news/2580748-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:01, 01 февраля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Когда Путин ответит на «мнение людей, наших граждан, народа как носителя суверенитета и главного источника власти»? Какой смысл тратить время и средства на голосование за закон, который будет уже принят? Но вряд ли за оставшиеся дни до второго чтения законопроекта, успеют определиться с процедурой «эксклюзивного голосования» и провести его…