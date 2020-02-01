Патриарх Кирилл предложил включить в Конституцию упоминание о Боге

По словам предстоятеля, «если в гимне есть фраза «Богом хранимая родная земля», почему об этом не может быть сказано в Основном законе? По его словам, вера в Бога формирует нравственность и поэтому она должна быть отражена в Основном законе, — цитирует Кирилла в своем Телеграм-канале глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.