Для эвакуации россиян из Китая будет создана специальная авиационная группировка

Для эвакуации россиян из Китая в связи со вспышкой коронавируса будет создана специальная авиационная группировка. Соответствующее поручение дал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Всего будет задействовано пять самолетов ВКС. В каждом из них будут находиться военные медики и специалисты Минобороны в области вирусологии, а также современные средства диагностики, индивидуальной защиты и необходимые медицинские препараты. Эвакуация пройдет 3-4 февраля.

Ранее Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число заболевших в Китае приближается к 12 тыс. умерли уже 259 человек.