Президент Ирака назначил нового премьер-министра страны

Им стал бывший министр связи Мухаммад Тауфик Аляуи. Президент поручил ему сформировать новый кабинет. Обращаясь к протестующим в стране, Аляуи отметил, что «никаких изменений не произошло бы без их смелости». Он пообещал бороться с коррупцией и назначить дату новых выборов. Новый премьер также пригрозил покинуть свой пост в случае, если политические партии будут пытаться навязать ему своих кандидатов в правительство. Демонстранты в Ираке с октября прошлого года требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. Это самые масштабные акции протеста, которые произошли в Ираке с момента свержения Саддама Хусейна.
2020-02-01T19:32:00+03:00
2020-02-01T19:58:00+03:00
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19:32, 01 февраля 2020
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