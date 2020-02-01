Президент Ирака назначил нового премьер-министра страны

Им стал бывший министр связи Мухаммад Тауфик Аляуи. Президент поручил ему сформировать новый кабинет. Обращаясь к протестующим в стране, Аляуи отметил, что «никаких изменений не произошло бы без их смелости». Он пообещал бороться с коррупцией и назначить дату новых выборов. Новый премьер также пригрозил покинуть свой пост в случае, если политические партии будут пытаться навязать ему своих кандидатов в правительство. Демонстранты в Ираке с октября прошлого года требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. Это самые масштабные акции протеста, которые произошли в Ираке с момента свержения Саддама Хусейна.