В Сочи из-за непогоды отменили соревнования в скоростном спуске на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту. До этого были также отменены две тренировки. Похожая история произошла здесь год назад. Тогда из-за сильного снегопада организаторы не смогли вовремя подготовить трассу. И в итоге сочинский этап Кубка пришлось отменить.