Оба больных коронавирусом в России находятся в удовлетворительном состоянии, утверждают врачи

Их родственники сейчас находятся под присмотром специалистов.

У гражданина Китая, которого госпитализировали в Забайкальском крае, отмечается лёгкое течение заболевания, и сейчас он выздоравливает, — сказала представитель регионального Роспотребнадзора Светлана Лапа. И самого иностранца, и его родственников изолировали, и они наблюдаются в специальных боксированных палатах. Когда карантин могут снять, — не сообщается. Болезнь у мужчины выявили вчера, когда он пересекал границу.

Второй случай заболевания произошел со студенткой из Китая в Тюмени. У неё обнаружили коронавирус, когда она пришла в поликлинику с симптомами ОРВИ. Агентство ТАСС со ссылкой на врачей пишет, что самочувствие девушки с того момента не ухудшалось и ей оказывается вся необходимая помощь. Сейчас там также проверяют всех людей, которые контактировали с китаянкой. Пока никаких симптомов у них не появилось.

Китайские власти тем временем сообщают о почти двенадцати тысячах заболевших. На этой неделе там ввели уголовное наказание для тех, кто отказывается лечиться от коронавируса или не встают на карантин по требованию врачей.

О новом типе пневмонии стало известно в начале декабря. С того времени от него погибли как минимум 259 человек.