Россия с сегодняшнего дня ограничивает авиасообщение с Китаем

Причиной стала вспышка коронавируса в КНР. Полеты из Москвы будут выполнять только китайские авиакомпании и российский «Аэрофлот». При этом посадка пассажиров будет осуществляться только в терминале F аэропорта Шереметьево. Остальные международные рейсы перенесли в терминал B. Ранее российские туроператоры приостановили по рекомендации Ростуризма продажу туров в Китай.