В Кузбассе задержали осужденного, сбежавшего из здания суда

Для поимки злоумышленника пришлось задействовать спецназ.

Поиски сбежавшего преступника заняли несколько дней: 33-летний Андрей Федоров был схвачен сегодня в подъезде одного из домов в Центральном районе Новокузнецка. Операцию провели при поддержке полицейского спецназа. В МВД отметили, что беглец успел сменить одежду и был не похож на свое изображение на фото, передает «Интерфакс».

Приговор – 15 лет колонии по статье о грабеже – Федорову вынесли 29 января. После этого осужденный попросился в туалет, куда его сопроводил начальник конвойной службы. Там преступник несколько раз ударил сотрудника полиции по лицу и сбежал. Сейчас Федорова допрашивают, в ближайшее время планируется провести очную ставку между ним и потерпевшим полицейским. В отношении осужденного были возбуждены еще два уголовных дела – о побеге из-под стражи и применении опасного для здоровья насилия в отношении представителя власти.

Ранее Федоров уже не раз был судим за разбой, грабеж и незаконное ношение оружия.