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10:30, 01 февраля 2020

В Оклахоме на онлайн-аукционе пытались продать шесть поддельных автомобилей Ford Mustang Boss и Ford Mustang Shelby

В Оклахоме на онлайн-аукционе пытались продать шесть поддельных автомобилей Ford Mustang Boss и Ford Mustang Shelby. Как пишет американский сайт The Drive, эти машины были ранее конфискованы властями, когда их прежний владелец пытался продать одну из моделей. Все машины, по словам специалистов, являются дешевыми модификациями, или, другими словами, «репликами» оригинальных автомобилей.



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