Министерство транспорта предлагает повысить штрафы для таксистов за нарушения ПДД

Речь идет о таких случаях, как перевозка пассажиров на неисправном автомобиле, проезд на красный свет и причинении легкого вреда здоровью. Здесь предлагается повысить штрафы вдове, до 1 или 3 тысяч рублей, пишет издание РБК. Ранее министрество юстиции опубликовало проект нового КоАП, который предлагает ужесточить для автомобилистов наказание за нарушение ПДД. В ведомстве говорят, что проект отражает предложения МВД.