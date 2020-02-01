Министерство транспорта предлагает повысить штрафы для таксистов за нарушения ПДД

Речь идет о таких случаях, как перевозка пассажиров на неисправном автомобиле, проезд на красный свет и причинении легкого вреда здоровью. Здесь предлагается повысить штрафы вдове, до 1 или 3 тысяч рублей, пишет издание РБК. Ранее министрество юстиции опубликовало проект нового КоАП, который предлагает ужесточить для автомобилистов наказание за нарушение ПДД. В ведомстве говорят, что проект отражает предложения МВД.
Самое обсуждаемое
Когда Путин ответит на «мнение людей, наших граждан, народа как носителя суверенитета и главного источника власти»? Какой смысл тратить время и средства на голосование за закон, который будет уже принят? Но вряд ли за оставшиеся дни до второго чтения законопроекта, успеют определиться с процедурой «эксклюзивного голосования» и провести его…
На Дурова только уповаю, Господи! Ты можешь распространять информацию только из тех изданий, про которых Кремлю все известно и подконтрольно. И есть строгие наказания за непредоставление имени владельца издания, а также сведений, не получает ли это издание денег из-за рубежа. В общем, власть воюет со СМИ и хочет всех прижать к ноге…