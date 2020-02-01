Поправки о миллионных штрафах за нарушение правил СМИ-иностранными агентами, вступают в силу с сегодняшнего дня

Соответствующий закон президент Владимир Путин подписал в середине декабря прошлого года. По данным министерства юстиции, на сегодня иностранными агентами в России признаны 10 иностранных СМИ – «Голос Америки», ряд проектов «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время». В редакции Русской службы «Радио свобода» ранее сказали, что отправили в налоговые органы документы для регистрации в России юридического лица.
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Когда Путин ответит на «мнение людей, наших граждан, народа как носителя суверенитета и главного источника власти»? Какой смысл тратить время и средства на голосование за закон, который будет уже принят? Но вряд ли за оставшиеся дни до второго чтения законопроекта, успеют определиться с процедурой «эксклюзивного голосования» и провести его…
На Дурова только уповаю, Господи! Ты можешь распространять информацию только из тех изданий, про которых Кремлю все известно и подконтрольно. И есть строгие наказания за непредоставление имени владельца издания, а также сведений, не получает ли это издание денег из-за рубежа. В общем, власть воюет со СМИ и хочет всех прижать к ноге…