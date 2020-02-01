Поправки о миллионных штрафах за нарушение правил СМИ-иностранными агентами, вступают в силу с сегодняшнего дня

Соответствующий закон президент Владимир Путин подписал в середине декабря прошлого года. По данным министерства юстиции, на сегодня иностранными агентами в России признаны 10 иностранных СМИ – «Голос Америки», ряд проектов «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время». В редакции Русской службы «Радио свобода» ранее сказали, что отправили в налоговые органы документы для регистрации в России юридического лица.