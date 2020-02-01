Власти Австралии ввели временный запрет на въезд иностранцам, которые до этого побывали в Китае

Их будут на две недели помещать в карантин, объявил премьер-министр страны Скотт Моррисон. До этого такую же меру в отношении неграждан ввели Соединенные штаты. Это связано с эпидемией нового коронавируса, которая вспыхнула в Китае. Случаи заражения зафиксированы и в других странах, в том числе, по данным властей, два – в России.
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