Третий блок украинской Ровенской атомной электростанции отключился минувшей ночью

Сейчас специалисты выясняют причину этого, сказали представители государственного предприятия «Энергоатом». Специалисты заверили, что радиационный фон на АЭС и прилегающей территории находится в пределах действующих норм. С этим энергоблоком, как напоминает агентство ТАСС, уже возникали проблемы. Год назад его отключали из-за неполадок, которые быстро устранили. В апреле прошлого года на нем произошел пожар.
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