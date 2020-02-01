Кузбасская полиция задержала осужденного, который сбежал из зала суда

Андрей Федоров несколько дней назад избил конвоира и сумел скрыться сразу после оглашения приговора. Как передает агентство «Интерфакс», в операции по поимке беглеца был задействован спецназ. Осужденный успел сменить одежду и был не похож на свое изображение на фото, отмечают в полиции.