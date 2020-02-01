Кузбасская полиция задержала осужденного, который сбежал из зала суда

Андрей Федоров несколько дней назад избил конвоира и сумел скрыться сразу после оглашения приговора. Как передает агентство «Интерфакс», в операции по поимке беглеца был задействован спецназ. Осужденный успел сменить одежду и был не похож на свое изображение на фото, отмечают в полиции.
Самое обсуждаемое
Когда Путин ответит на «мнение людей, наших граждан, народа как носителя суверенитета и главного источника власти»? Какой смысл тратить время и средства на голосование за закон, который будет уже принят? Но вряд ли за оставшиеся дни до второго чтения законопроекта, успеют определиться с процедурой «эксклюзивного голосования» и провести его…
На Дурова только уповаю, Господи! Ты можешь распространять информацию только из тех изданий, про которых Кремлю все известно и подконтрольно. И есть строгие наказания за непредоставление имени владельца издания, а также сведений, не получает ли это издание денег из-за рубежа. В общем, власть воюет со СМИ и хочет всех прижать к ноге…