Пациент с коронавирусом нового типа, которого госпитализировали в Забайкалье, идет на поправку

По данным местных властей, заболевший гражданин Китая остается в специальном изолированном медицинском боксе. Также помещены в карантин два человека, которые находились с ним в близком контакте. Накануне вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что первые случаи заболевания коронавирусом в России зафиксированы в Тюменской области и Забайкальском крае. Оба зараженных — граждане Китая. В целом в мире заболели почти 12 тысяч человек. 259 скончались.