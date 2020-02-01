Пациент с коронавирусом нового типа, которого госпитализировали в Забайкалье, идет на поправку

По данным местных властей, заболевший гражданин Китая остается в специальном изолированном медицинском боксе. Также помещены в карантин два человека, которые находились с ним в близком контакте. Накануне вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что первые случаи заболевания коронавирусом в России зафиксированы в Тюменской области и Забайкальском крае. Оба зараженных — граждане Китая. В целом в мире заболели почти 12 тысяч человек. 259 скончались.
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