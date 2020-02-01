Российские бомбардировщики пролетели вблизи границ США и Канады

После этого американские военные обвинили Россию в «бряцании оружием» и агрессивных действиях.

Два стратегических ракетоносца Ту-160 накануне совершили плановый полет в Арктике над водами Баренцева и Норвежского морей, а также Северного Ледовитого океана. Об этом рассказали в российском Минобороны, добавив, что полет продолжался 16 часов с дозаправкой в воздухе.

Появление стратегических бомбардировщиков к северу от Аляски и к северо-западу от Канады вызвало резкую реакцию Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки. Его глава, американский генерал Терренс О’Шоннеси, назвал Россию «противником», который продолжает «бряцать своими системами вооружений дальнего действия». Его заявление приводит «Интерфакс». При этом генерал заверил, что командование находится в полной боеготовности для защиты от потенциального нападения. Между тем, отмечается, что российские самолеты находились в международном воздушном пространстве и не заходили на территорию США или Канады.

Как утверждается, это было первое появление российских бомбардировщиков в Арктике с августа прошлого года.