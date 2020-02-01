Швейцарский почтовый сервис Protonmail заблокировал аккаунты, с которых проходила массовая рассылка о минированиях

Ранее его уже заблокировали в России за отказ делиться информациях о нарушителях.

Команда protonmail выпустила сообщение, где сказано, что представители Роскомнадзора говорят неправду, и сервис никогда не отказывал российскому ведомству в предоставлении информации об аккаунтах предполагаемых преступников. Там подчеркнули, что инстанция даже не обращалась по этому вопросу ни в саму компанию, ни к швейцарским властям.

При этом, в команде отметили, что поскольку ложная информация о минировании вне закона и в их стране, то организация уже начала своё расследование. В итоге информация российских ведомств подтвердилась, и protonmail сам заблокировал аккаунты, которые связаны с преступниками.

Теперь сервис просит Роскомнадзор отменить блокировку. Компания осуждает эту меру, поскольку она вредит и мешает её обычным пользователям из России, в то время как злоумышленники могут обойти запрет с помощью простейших и доступных для всех средств.

ФСБ объявила о блокировке доступа к protonmail в минувшую среду. Там заявили, что преступники, из-за которых в разных российских городах эвакуируют детские сады, торговые центры и многие другие места массовых скоплений людей, работали через этот сервис как минимум с 24-ого января.

Protonmail – не единственный почтовый сервис, который заблокирован по этой причине. До этого доступ перекрыли и к нидерландскому сайту startmail, но там сотрудничать с российским ведомством отказались.