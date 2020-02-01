Великобритания вышла из Европейского союза, в составе которого была 47 лет

«Брексит» состоялся минувшей ночью. В Брюсселе сняли европейский флаг со здания представительства Британии, флаг Соединенного Королевства сняли у Европарламента.

Переходный период, в течение которого ЕС и Великобритании предстоит договориться о дальнейших отношениях в области торговли, науки, культуры и военного сотрудничества продлится до конца этого года. Премьер Борис Джонсон в специальном видеообращении заявил, что считает расставание с Европой благотворным началом для страны, «моментом надежды и новых возможностей». Он пообещал устроить вечеринку для членов кабинета министров. Многие жители Великобритании вышли этой ночью на улицы, чтобы встретить обещанное Джонсоном «начало новой эпохи». К слову, полной интеграции в Европу за время пребывания в общеевропейском объединении не произошло — Соединенное Королевство сохранило свою валюту и не вошло в Шенген. А после июньского референдума 2016 года вопрос цивилизованного развода с Европой оставался делом времени. За выход тогда проголосовали 52% британцев. Все это время шли переговоры об условиях «брексита», сроки выхода менялись. Впрочем, бывший глава британского МИДа Борис Джонсон, который пообещал довести «брексит» до конца свое обещание все-таки выполнил.

В Евросоюзе выразили сожаление о решении Лондона покинуть ЕС. Тем не менее, в Брюсселе подчеркнули, что Великобритания останется ключевым партнером для объединенной Европы.