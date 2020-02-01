Американские радары засекли два российских бомбардировщика в Арктике недалеко от Канады

По данным Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки, самолеты Ту-160 не заходили в канадское или американское воздушное пространство. Командующий системой NORAD, генерал Терренс О’Шонесси оценил этот полет как «демонстрацию систем вооружений дальнего действия и все более агрессивных усилий» со стороны России, которую он назвал «противником». В Минобороны России сказали, что это был плановый полет.
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