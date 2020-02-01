Великобритания официально покинула Евросоюз

Это произошло через 3,5 года после референдума о членстве страны в сообществе и спустя почти полвека после вступления королевства в объединение. В центре Лондона минувшей ночью это событие отмечали тысячи сторонников Brexit. До конца года будет действовать переходный период, за время которого Брюссель и Лондон должны договориться о дальнейшем взаимодействии.