Сегодня в чемпионате Континентальной хоккейной лиги пройдет московское дерби

Обычно о таких встречах говорят, что они будут максимально напряженными и интересными вне зависимости от места команд в таблице, но сейчас зависимость имеет большое значение. Спартак всего на три очка отстает от Динамо, но при этом имеет матч в запасе. Иными словами, в случае победы красно-белые обойдут своих конкурентов в борьбе за четвертое место в таблице. Если до завершения регулярки ничего не изменится, то в первом же раунде плей-офф команды снова встретятся между собой, и тогда Спартак будет иметь преимущество своей площадки, а сейчас Спартак сильно играет дома. Команда три раза подряд победила на своем льду с разницей три шайбы и более. У Спартака травмированных в составе нет. У Динамо на поле скорее всего не выйдут Бойков и Лямин.

Оба клуба возглавляют бывшие тренеры сборной России. С Динамо работает Владимир Крикунов, а со Спартаком Олег Знарок.