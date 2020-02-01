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09:00, 01 февраля 2020

Великобритания вышла из состава ЕС, став первой страной в истории этого объединения, покинувшей его

Великобритания вышла из состава ЕС, став первой страной в истории этого объединения, покинувшей его. Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон считает, что без сдержек со стороны Евросоюза Великобритания сможет в полную силу проявить весь свой потенциал. Об этом глава правительства заявил в телевизионном обращении к нации.

До конца декабря 2020 года, пока не завершится переходный период, никаких реальных изменений не будет. В течение всего года ЕС и Великобритания будет вести переговоры о будущих взаимоотношениях.



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