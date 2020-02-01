Самолет авиакомпании Nordstar доставил в Иркутск 139 туристов из китайского города Санья, где сейчас наблюдается вспышка пневмонии, вызванная новым вирусом. Об этом сообщили ТАСС в справочной иркутского аэропорта.

Власти Амурской области организуют с сегодняшнего дння временный коридор для возврата россиян из Китая на пункте пропуска Хэйхэ, рассказала министр экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева.

По предварительной оценке, в Хэйхэ сейчас находятся порядка 250 человек, это те, с кем связались сотрудники министерства за последние дни.

Из-за коронавируса Россия ограничивает авиасообщегние с Китаем. Российские перевозчики переходят с регулярного на чартерный режим работы.

Накануне стало известно о двух подтвержденных случаях нового заболевания в нашей стране. В Китае эта цифра приблизилась к 12 тысячам. Почти 260 привели к летальному исходу.