Роспотребнадзор должен представить правительству нацплан по предупреждению завоза и распространения коронавируса

Роспотребнадзор уже сегодня должен представить правительству национальный план по предупреждению завоза и распространения нового коронавируса. Премьер Михаил Мишустин назначил вице-премьера Татьяну Голикову председателем специально созданного штаба.
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