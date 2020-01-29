Число заболевших коронавирусом в Китае достигло почти 6 тысяч человек

В Ухане, где была зафиксирована вспышка пневмонии, расширили в полтора раза спецбольницу для больных.

Вирус тем временем распространяется по другим городам и уездам Китая. По данным агентства Синьхуа, в КНДР начались задержания за распространение в интернете слухов о пневмонии. К уголовной ответственности уже привлечен один человек с более чем 30 проведены разъяснительные беседы.

Из китайского город Ухань в Токио сегодня должен отправиться рейс с японскими гражданами, которых эвакуируют из-за вспышки нового коронавируса. Об этом «Эху Москвы» рассказал корреспондент ТАСС в Токио Алексей Заврачаев.

Он добавил, что речь идёт в основном о работниках японских компаний в Китае.