Лидер Палестины ответил на предложения президента США: «Иерусалим не продается»

«Иерусалим не продается», — так лидер Палестины Махмуд Аббас ответил на предложения президента США по Ближневосточному урегулированию. По его словам, «эта сделка века больше похожа на пощечину века».

Накануне Трамп пообещал помочь Палестине в создании государства. Американский президент считает, что предложенная им сделка поможет мирно сосуществовать двум странам.

По словам главы Белого дома, в случае выполнения сделки площадь палестины фактически удвоится. Главное условие — арабское государство должно отказаться от террора.