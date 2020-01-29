Евросоюз ввёл санкции против семерых высокопоставленных крымских чиновников за организацию выборов на полуострове

По мнению объединения, это нарушает международное законодательство.

В ЕС считают, что проведение голосования в Крыму в сентябре 2019-ого года подрывает государственную целостность, суверенитет и независимость Украины. Персональную ответственность за это возложили на председателя совета министров полуострова Юрия Гоцанюка, исполняющего обязанности губернатора Севастополя Михаила Развожаева, спикера Заксобрания города Владимира Немцева, сенатора от Севастополя Екатерину Алтабаеву, а также на троих руководителей регионального избиркома.

Совет Европейского союза запретил этим людям находиться на территории стран ЕС и заморозил их активы в юрисдикции этих государств.

Некоторые фигуранты этого списка уже заявили, что новые санкции никак на них не повлияют. Так, Немцев сказал агентству ТАСС, что отдыхает он всё равно в России, а заграницей активов у него и не было. Алтабаева назвала произошедшее «логикой жизни» и добавила,

что огорчения у неё решение союза не вызывает, а Развожаев заключил, что все чиновники и так знали, на что шли, когда соглашались делать эту работу.

Санкции по вопросам Крыма ввели еще в 2014-ом году и с тех пор неоднократно продлевали. Нынешние ограничения рассчитаны до 23-его июля.