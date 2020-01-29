Новый глава правительства Михаил Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами

Документ опубликован на сайте кабмина.

Михаил Мишустин назначил кураторов каждому министерству за исключением Минфина, возглавляемого Антоном Силуановым. При предыдущем правительстве он был первым вице-премьером, теперь большинство вопросов, которые он координировал, переданы его преемнику Андрею Белоусову. Он будет отвечать за мониторинг национальных проектов, финансовую политику, работу Минэка, ФАС, Росстата. Кроме того, Белоусов займется координацией противодействия санкциям. При этом, как отмечает агентство «Интерфакс» часть функций Силуанова также получил руководитель аппарата кабмина Дмитрий Григоренко, в частности управление госдолгом, налоговая политика, госрегулирование алкоголя. Вице-премьер Виктория Абрамченко теперь курирует сельское хозяйство и агропромышленный комплекс, рыболовство, экологию, биотехнологии и недвижимость. Юрий Борисов займется промышленностью, ТЭК, нацобороной. Татьяна Голикова будет коорднировать Минздрав, Минпросвещения, а также Министерства науки и труда. Марат Хуснуллин – Министерство строительства. Развитие Дальнего Востока и Арктики будет координировать Юрий Трутнев. За Минкульт, Минспорта, Минсвязи отвечает Дмитрий Чернышенко.

В правительстве, сформированном Михаилом Мишустиным теперь девять вице-премьеров и 21 министр.