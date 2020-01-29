Группа исследователей в Гонконге разработала вакцину против нового коронавируса

Тестирование вакцины на животных займет месяцы, а перейти к испытаниям на людях можно будет в лучшем случае лишь в следующем году, сообщают местные СМИ. Тем временем, ученые в Австралии смогли в лабораторных условиях вырастить новый коронавирус, что должно ускорить исследования по борьбе с ним. По последним данным, пневмонией нового типа заразились в Китае почти 6 тысяч человек, 132 из них скончались.
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