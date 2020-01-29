Число военнослужащих США, пострадавших от иранских ударов по базам в Ираке, выросло до 50

У них диагностированы черепно-мозговые травмы, сообщили в Пентагоне. Сразу после ракетных ударов Ирана в ночь на 8 января в ведомство заявили, что пострадавших нет. Дональд Трамп, который до этого грозил Ирану уничтожить десятки объектов, воздержался от военных действий и пообещал усилить санкции. Иран обстрелял ракетами базы США после убийства в результате американского авиаудара влиятельного иранского генерала Сулеймани. В ту же ночь иранские военные сбили украинский пассажирский самолет, который приняли за вражескую цель. Погибли 176 человек.