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08:03, 29 января 2020

США предлагают палестинцам в качестве будущей столицы их государства пригород Иерусалима Абу-Дис

Это пояснил премьер Израиля Беньямин Нетаньяху, который выступил в Вашингтоне после Дональда Трампа, передает ТАСС. Дело в том, что президент США заявил, что палестинцы смогут создать государство со столицей в Восточном Иерусалиме, однако при этом сказал, что Иерусалим должен быть неделимой столицей Израиля. Подготовить план по примирению палестинцев и израильтян, конфликт между которыми продолжается больше 70 лет, было одним из предвыборных обещаний Трампа.

Между тем, Палестина этот план отвергла. Раскритиковали его Турция и Иран.



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