Пикеты в поддержку журналиста Абдулмумина Гаджиева пройдут сегодня у представительства Дагестана в Москве

Ранее известные российские журналисты записали видеообращение в поддержку коллеги. В нем они называют дело против сотрудника дагестанской газеты «Черновик» политически мотивированным.



Абдулмумин Гаджиев находится в СИЗО больше полугода. Его обвиняют в финансировании терроризма.