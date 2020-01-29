Новый министр связи Максут Шадаев предлагают упростить силовикам доступ к данным россиян

К 2024 году предлагается всем уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-разыскную деятельность, в режиме онлайн предоставить доступ к информации о гражданах, например, государственным данным, данным банков, операторов мобильной связи и интернет-сервисов. Это следует из презентации, подготовленной Максутом Шадаевым для рабочей группы Госсовета по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика». С ней ознакомилась газета «Ведомости». Как поясняют эксперты, опрошенные изданием, сейчас правоохранителям для получения доступа ко многим типам данных, например, к записям телефонных разговоров, сообщениям, переписке по электронной почте, а также банковской информации, нужно решение суда. И, как правило, силовики его и так получают. Вопрос в том, как будет реализована инициатива Шадаева, ведь здесь важно избежать возможных злоупотреблений. Некоторые эксперты полагают, что без изменения Конституции воплотить это предложение невозможно, другие отмечают, что в Основном законе прописана возможность ограничения конституционных прав граждан в определенных случаях.

Заседание рабочей группы Госсовета состоялось в понедельник. На нем, как сообщается на сайте Кремля, присутствовали представители IT-компаний, но какие именно, не указано. Операторы «Большой четверки» рассказали «Ведомостям», что их представителей на совещании не было.