Бывший вице-премьер Виталий Мутко назначен гендиректором госкорпорации ДОМ.РФ. Он будет курировать ипотеку, развитие городской среды и проблему дольщиков, сообщил накануне вечером зампред правительства Марат Хуснуллин. ДОМ.РФ – это финансовый институт, занимающийся развитием рынка жилья в России.