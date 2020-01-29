Власти США разочарованы решением Лондона допустить Huawei к созданию британской сети 5G. Это сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой на источник в Белом доме. По его словам, в Вашингтоне надеются на сотрудничество с Великобританией, чтобы исключить из сети 5G компоненты от непроверенного поставщика. Американские власти неоднократно обвиняли компанию Huawei в том, что она действует в интересах разведки Китая. Накануне британское правительство разрешило китайской корпорации участвовать в создании сетей связи нового поколения, но с рядом ограничений.