Новый глава Минкомсвязи Максут Шадаев предложил открыть персональные данные граждан силовикам. Об этом пишут «Ведомости». Издание поясняет, что сейчас МВД, СК и ФСБ могут получить доступ к банковским данным, переписке в почте и мессенджерах, а также к звонкам только по решению суда.