Новый глава Минкомсвязи Максут Шадаев предложил открыть персональные данные граждан силовикам. Об этом пишут «Ведомости». Издание поясняет, что сейчас МВД, СК и ФСБ могут получить доступ к банковским данным, переписке в почте и мессенджерах, а также к звонкам только по решению суда.
2020-01-29T07:30:00+03:00
2020-01-29T07:48:30+03:00
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07:30, 29 января 2020
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