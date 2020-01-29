В Москве простятся с протоиереем Всеволодом Чаплиным

Бывший председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Московского патриархата скончался в возрасте 51 года.

Прощание с известным московским священником началось еще накануне. Тело почившего привезли в храм Феодора Студита у Никитских ворот, настоятелем которого Всеволод Чаплин был с 2016 года. Сегодня около 8 утра там отслужат литургию, а затем состоится отпевание. В 14 часов должна начаться гражданская панихида на Троекуровском кладбище. Там же он будет похоронен.

Шесть лет с 2009 года Чаплин был, по сути, главным спикером РПЦ. Его отстранение от должности, по словам самого священника, было вызвано конфликтом с патриархом Кириллом. Чаплин придерживался консервативных взглядов и запомнился множеством ярких, но весьма неоднозначных и часто эпатажных высказываний. В то же время, знающие его люди отмечали, что он не был равнодушен к тем, кто нуждался в помощи. Например, буквально за несколько дней до своей кончины Чаплин поставил подпись под очередным ходатайством об освобождении из СИЗО неоднократно объявлявшего там голодовку бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна.

Протоиерею стало плохо в воскресенье во дворе храма. Приехавшая «скорая» констатировала смерть. Позже появилась информация, что ее причиной стал сердечный приступ.