В Иркутске сегодня, как ожидается, огласят приговор по резонансному делу о ДТП на улице Мира

Обвиняемый, как утверждается, на своей машине намеренно столкнул другой автомобиль на встречную полосу.

«Убийство, совершённое общеопасным способом», «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершённое в отношении малолетнего» и «Умышленное повреждение имущества, повлёкшее по неосторожности смерть человека» — по этим статьям обвиняется 42-летний житель Иркутска. В тот день, 8 октября 2018 года, он был за рулем Toyota Land Cruiser в нетрезвом состоянии. Мужчине показалось, что женщина, управлявшая Kia Rio, подрезала его на дороге. Тогда обвиняемый догнал ее и своим автомобилем вытолкнул ее машину на встречку. Kia Rio в лоб столкнулась с Mitsubishi. В результате аварии женщина и ее дети 8 и 11 лет, сидевшие в машине, получили телесные повреждения различной степени тяжести. 27-летний мужчина, управлявший Mitsubishi, погиб.

Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.