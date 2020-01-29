Суд в Москве рассмотрит сегодня кассационную жалобу на приговор финансовому менеджеру Владиславу Синице, получившему пять лет колонии за твит о детях силовиков. Его ранее суд признал виновным в возбуждении ненависти к сотрудникам Росгвардии и полиции.

Первая попытка защиты Владислава Синицы оспорить приговор Пресненского суда потерпела неудачу. Мосгорсуд в начале октября оставил без изменений решение нижестоящей инстанции — пять лет колонии. Приговор, таким образом, вступил в силу. Доводы адвокатов сегодня рассмотрит Второй кассационный суд Москвы. Синица, финансовый менеджер из Подмосковья, вину не признаёт. По его словам, в своём твите, написанном по следам жестоких действий силовиков на акции оппозиции 27 июля — он ни к чему не призывал и лишь описал, как могут развиваться события. Поскольку по выражению осуждённого «насилие порождает еще большее насилие». Послание, опубликованное спустя несколько дней, прочитали сотрудники Росгвардии и испытали моральные страдания. В чем это выражалось ни следствие, ни суд так и не установили. При этом в нём усмотрели призывы к насилию над детьми силовиков. Напомню, что ещё до возбуждения дела на твит обратил внимание канал НТВ, после этого Синица оказался в СИЗО и позже был осуждён.

Синица уже отбывает наказание в колонии Костромской области. При этом его твит о детях силовиков до сих пор не удалён. По мнению осуждённого это доказательство того, что закона он не нарушал.