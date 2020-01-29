Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не пробилась в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. Она уступила испанке Гарбинье Мугурусе со счетом 5:7, 3:6. Победительница встречи сыграет в полуфинале с Симоной Халеп из Румынии.