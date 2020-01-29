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06:31, 29 января 2020

Посольство Китая в Дании потребовало извинений за карикатуру на коронавирус

На рисунке изображен алого цвета флаг КНР, вместо звезд на котором — желтые вирусы. Китайские дипломаты заявили, что газета «Юлландс постен» нарушила нормы этики, свободы слова и нормы цивилизованного общества. Главный редактор издания Якоб Нибро заявил, что газета не собиралась насмехаться над обстановкой в Китае. При этом он отказался приносить извинения, передает издание «Локал».



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