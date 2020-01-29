Новый глава Минкомсвязи предложить открыть силовикам онлайн-доступ к данным россиян

Министр Максут Шадаев высказал идею в презентации для рабочей группы Госсовета. Как пишут «Ведомости», речь идет о государственных данных, данных банков, операторов мобильной связи и интернет-сервисов. Сейчас силовики получают информацию о гражданах в основном из собственных баз, а для получения доступа банковским данным, электронной почте, записям телефонных разговоров, сообщениям и переписке в мессенджерах необходимо соответствующее решение суда, поясняют юристы.