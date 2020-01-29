Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко намерен вернуть конфискованное имущество на 9 миллиардов рублей

Его защита подала иск в Никулинский суд Москвы, рассмотрение назначено на 19 февраля, сообщила газете «Ведомости» адвокат Валерия Туникова. В декабре 2017 года суд постановил изъять у семьи Захарченко в доход государства деньги, 27 объектов недвижимости, четыре автомобиля и золотой слиток. По обвинению во взятках Захарченко был приговорен к 13 годам колонии и штрафу в 117 миллионов рублей.