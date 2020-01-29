C обвала котировок начались торги в Гонконге на фоне эпидемии коронавируса

Ключевой индекс снизился более чем на 3%. Дешевеют акции всех крупных компаний, которые представлены на этой бирже, передает ТАСС. Участники рынка охвачены пессимизмом на фоне разрастания эпидемии пневмонии нового типа и ее негативным влиянием на экономику.

Ночью стало известно, что за сутки число заболевших выросло на треть и составило почти 6 тысяч. Из них более 130 человек скончались.