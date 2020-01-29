Сегодня питерский Зенит примет решение о будущем футболиста Александра Кокорина

После освобождения из мест заключения Александр вернулся в питерский Зенит. Клуб не стал разрывать с ним контракт, однако пока в официальных матчах он за команду не сыграл. В зимний перерыв Зенит попытался отправить нападающего в аренду в клуб Очи, за который играют 8 бывших зенитовцев, однако Кокорин ехать отказался и нашел поддержку в лице главного тренера Сергея Семака, который выпустил его в товарищеском матче с капитанской повязкой. Кокорин ответил хорошей игрой и тремя забитыми мячами. Сегодня руководство должно решить его дальнейшую судьбу. Контракт футболиста истекает летом этого года. Если он не согласится с вариантом аренды, то может остаться в системе клуба, но не тренироваться с командой. Тогда он потеряет остаток сезона, а затем сделать выбор сам. Существует и вариант с продажей куда-то еще, но в любом случае ситуация уже негативно сказалась на имидже клуба.

Накануне Сочи отправился на очередной сбор в Турцию. Кокорина, в списках команды нет.